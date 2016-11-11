Около 2 млн человек подписали петицию за голосование за Клинтон

Петицию с просьбой в адрес коллегии выборщиков отдать свой голос в пользу демократа Хиллари Клинтон подписали почти 2 млн человек. Они выражают надежду, что 19 декабря Клинтон сможет стать президентом США. Петиция «Коллегия выборщиков: Сделайте Хиллари Клинтон президентом 19 декабря» опубликована на сайте Change.org.

«Мы призываем выборщиков проигнорировать результаты выборов в штатах и проголосовать за Хиллари Клинтон. Почему? Трамп не годится. Его импульсивность, издевательства, ложь, признанная история посягательств сексуального характера, а также полное отсутствие опыта делают его опасным для Республики. Клинтон выиграла народное голосование и должна быть президентом», — говорится в документе, который в настоящее время подписали 1,9 млн человек.

Выборы американского президента состоялись 8 ноября. По результатом итогов победа досталась республиканцу Дональду Трампу. Однако выборы в США проходят по двухступенчатой системе. 19 декабря выборщики проголосуют за кандидатов на пост главы страны. Теоретически коллегия выборщиков может изменить исход выборов, отдав свой голос другому кандидату.

После голосования коллегии выборщиков Кнгресс утвердит его результаты 6 января. Новый президент США официально вступит в должность 20 января 2017 года.