11 ноября 2016, 15:42
В Лейпциге загорелся самый большой в мире самолет
В аэропорту немецкого Лейпцига произошел пожар на транспортном самолете Ан-225 «Мрия», сообщает Leipziger Volkszeitung.
Инцидент произошел накануне. После посадки у воздушного судна зогорелся один из двигателей.
Для тушения пожара на место прибыли девять пожарных машин. Однако им не пришлось применить средства для борьбы с возгоранием — огонь погас сам по себе.
Самолеты серии Ан-225 — самые большие в мире.
В августе 2013 года в аэропорту Лейпцига сгорел другой самолет марки Антонов — Ан-12. Тогда воздушное судно было полностью уничтожено огнем.
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