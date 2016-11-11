В Лейпциге загорелся самый большой в мире самолет

В аэропорту немецкого Лейпцига произошел пожар на транспортном самолете Ан-225 «Мрия», сообщает Leipziger Volkszeitung.

Инцидент произошел накануне. После посадки у воздушного судна зогорелся один из двигателей.

Для тушения пожара на место прибыли девять пожарных машин. Однако им не пришлось применить средства для борьбы с возгоранием — огонь погас сам по себе.

Самолеты серии Ан-225 — самые большие в мире.

В августе 2013 года в аэропорту Лейпцига сгорел другой самолет марки Антонов — Ан-12. Тогда воздушное судно было полностью уничтожено огнем.