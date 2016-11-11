Читатели «Полит.ру» сочли блокировку LinkedIn шагом к закрытию России

10 ноября Мосгорсуд признал законной блокировку социальной сети для поиска и установления деловых контактов LinkedIn в России. После утверждения Мосгорсудом решения Таганского суда Москвы об удовлетворении требования Роскомнадзора о блокировке соцсети решение вступает в законную силу и становится обязательным для исполнения – LinkedIn будет заблокирована.

В традиционном опросе «Полит.ру» предлагал читателям выразить свое мнение о том, чем является блокировка LinkedIn. Более половины респондентов считают, что это шаг к закрытию России.

Итоги опроса:

Шаг к закрыванию России – 55,2%

Произвол чиновников и судов – 19%

Сигнал о необходимости изменения действующих законов – 11,4%

Результат ошибок менеджмента социальной сети – 8,6%

Выполнение действующих законов – 5,7%.