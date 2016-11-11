80% опрошенных россиян отказались бастовать

В ходе опроса, связанного с выяснением протестного потенциала россиян, выяснилось, что 76% респондентов считают маловероятными выступления граждан РФ против падения уровня жизни и в защиту своих прав. Эти данные опубликованы на сайте «Левада-центра».

80% сообщили, что не приняли бы участия в подобных акциях протеста.

79% опрошенных уверены, что отстаивать свои политические права с помощью забастовок сограждане не станут. Причем 83% участников опроса заявили, что сами, скорее всего, в них принимать участие не стали бы.

Треть респондентов, 32%, сообщили, что считают забастовки бесполезными. Чуть меньше участников опроса, 26%, заявили, что считают забастовки крайней мерой, без которой, однако, в нынешней ситуации не обойтись. Вполне приемлемым средством для достижения своих целей считают забастовку 16% опрошенных россиян.

Лишь 12% респондентов подтвердили готовность публично выразить протест в защиту своих прав и против падения уровня жизни.

Объявить забастовку в защиту своих политических прав готова только десятая часть опрошенных.

Опрос был проведен с 21 по 24 октября в 137 населенных пунктах 48 регионах РФ. В нем приняли участие 1600 человек.