СМИ нашли у Порошенко незадекларированную виллу в Испании

Украинский телеканал «UA: Перший» выдал в эфир программы «Схемы» материал журналистского расследования, посвященного незадекларированному имуществу президента страны Петра Порошенко. Речь идет о вилле, которая находится на юге Испании, говорится в сообщении на сайте телеканала.

«Впрочем, украинцы о ней ничего не знают. Президент ее никогда не вносил в свою декларацию. Дело в том, что вилла оформлена на его испанскую фирму», — говорится в тексте сообщения.

Двухэтажное здание виллы расположено к западу от испанского курорта Марбелья и стоит на участке площадью 0,26 гектара.

Телеканал уточнил, что вилла, приписанная им Петру Порошенко, была построена в 1993 году, а украинский лидер приобрел ее в 2008 году. Стоимость ее, по оценке компании Feruvita SL (той самой испанской фирмы, через которую, как утверждает «UA: Перший», президент Украины владеет виллой), составляет 4 млн евро.