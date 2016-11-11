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11 ноября 2016, 17:20
биология динозавры палеонтология

Новый вид динозавров найден в Китае

Tongtianlong limosus
Tongtianlong limosus
Zhao Chuang

Окаменевшие останки неизвестного вида динозавра длиной около метра были найдены строителями, сносившими здание старой школы в Ганьчжоу на юге Китая. Скелет хорошо сохранился и почти не пострадал при извлечении.

Животное застыло в необычной позе: голова приподнята, удлиненная шея выгнута вверх, все четыре конечности растопырены. По словам палеонтологов, найденный экземпляр относится к группе овираптозавров (Oviraptorosauria). Эти оперенные динозавры мелового периода населяли большую часть северного полушария. Наиболее хорошо их находки представлены в Азии, редки – в Северной Америке. Они были разнообразных размеров (от каудиптерикса размером с индюка до гигантораптора, весившего 1,4 тонны). Все овираптозавры имели короткий череп с клювом, напоминавшим клюв попугая. У многих из них на черепе имелись костные гребни. Овираптозавры входили в обширную группу манирапторов (Maniraptora), куда входят и птицы. В целом они несколько напоминали примитивных нелетающих птиц.

Новый вид получил название Tongtianlong limosus, что можно перевести как «грязный дракон на пути к небу». Он стал шестым видом овираптозавров, найденным в Ганьчжоу. Как и его собратья, он имеет короткий череп и клюв. Палеонтологи считают, что данный экземпляр погиб, увязнув в болоте, от 66 миллионов до 72 миллионов лет назад.

Описание нового динозавра опубликовал журнал Scientific Reports.

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