Роберт Редфорд решил больше не сниматься в кино

Известный американский актер Роберт Редфорд, в августе отметивший 80-летие, заявил о намерении покинуть профессию сразу после завершения двух проектов, над которыми в настоящее время работает, пишет The Guardian.

«После того, как я их завершу, я попрощаюсь с этим. И сконцентрируюсь на кинорежиссуре», — сказал Редфорд, признавшись, что устал от актерской работы.

Два проекта, о которых актер говорил, — это роли в фильмах «Наши души ночью» и «Старый мужчина с пистолетом» (Old Man With a Gun).