Законопроект о графе «против всех» не прошел первое чтение в ГД

Государственная дума отклонила законопроект о включении графы «против всех» в бюллетени на выборах всех уровней — он не прошел даже первое чтение, передает Агентство городских новостей «Москва».

В заключении думского комитета по госстроительству и законодательству по поводу законопроекта говорится, что россияне «вправе самостоятельно принимать решение как об участии в выборах в качестве избирателя, так и не участвовать в выборах вообще».

Законодатели сочли, что появление графы «против всех» в избирательных бюллетенях чревато дополнительными бюджетными расходами, так как из-за нее выборы могут быть признаны несостоявшимися — и придется проводить повторные.

Законопроект о возвращении графы «против всех» был внесен на рассмотрение нижней палаты российского парламента депутатом от ЛДПР Маргаритой Свергуновой еще при шестом созыве ГД.

Согласно итогам социологического исследования, проведенного в октябре Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 45% опрошенных россиян готовы поддержать возвращение графы «против всех» в избирательные бюллетени.