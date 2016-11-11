МИД РФ отреагировал на приказ Обамы ликвидировать лидеров «Джебхат ан-Нусры»

Заместитель руководителя МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москве неизвестно о планах Вашингтона ликвидировать лидеров действующей в Сирии террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). Об этом сообщает «Интерфакс».

«Но во внешней политике и дипломатии реагировать принято на официальные сообщения, на информацию, доведенную по официальным каналам. Пока мы ничего подобного не видели», — пояснил Рябков и подчеркнул, что такое решение можно только «приветствовать», если оно действительно принято.

Рябков добавил, что не стоит реагировать на информацию СМИ, особенно на материалы газеты The Washington Post, которые «в последние месяцы не отличались особой достоверностью».

Как сообщалось ранее со ссылкой на источники, действующий американский президент Барак Обама отдал приказ американским ВС «найти и ликвидировать» главарей террористической группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»).