Саакашвили рассказал о предложенном ему посте премьера

Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о предложенной ему ранее должности премьер-министра Украины. Он заявил, что президент Украины Петр Порошенко лично предлагал ему занять этот пост, передают Ukranews со ссылкой на интервью Саакашвили изданию «Корреспондент».

«Мне Порошенко открыто предлагал позицию премьер-министра и лидера его партии, а также много других вещей. Ну был бы я премьер, и что? Я должен был бегать и просить какого-то Гончаренко (заместитель председателя фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде) проголосовать за мой закон? А таких Гончаренко там штук 400», — рассказал Саакашвили.

Михаил Саакашвили официально покинул пост губернатора Одесской области и советника президента Украины 10 ноября. Порошенко подписал соответствующий указ.