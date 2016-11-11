Саакашвили анонсировал создание новой политической силы на Украине
Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на брифинге, организованном Ukrainian Crisis Media Center, заявил, что создает новую политическую силу.
«Я хочу сказать, что мы создаем новую широкую политическую силу. Наша цель — изменение нынешних так называемых элит, а на самом деле барыг, которые контролируют правительство и парламент», — заявил Саакашвили.
Он подчеркнул, что в «новую силу» придут люди, которые не были в Раде больше одного срока, не замечены в плохих делах и не занимаются бизнесом.
Саакашвили заявил, что его основной целью являются досрочные выборы, поэтому он поедет по регионам и обратится к народу.
«Власть будет бояться народа», — заключил он.
Напомним, 7 ноября Саакашвили заявил, что уходит с поста губернатора Одесской области, так как украинский лидер Петр Порошенко лично поддерживает коррупционные кланы.
10 ноября Порошенко подписал указ об увольнении Саакашвили с поста одесского губернатора.
11 ноября Саакашвили рассказал от предложенной ему должности премьер-министра Украины, от которой он отказался.