Саакашвили анонсировал создание новой политической силы на Украине

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на брифинге, организованном Ukrainian Crisis Media Center, заявил, что создает новую политическую силу.

«Я хочу сказать, что мы создаем новую широкую политическую силу. Наша цель — изменение нынешних так называемых элит, а на самом деле барыг, которые контролируют правительство и парламент», — заявил Саакашвили.

Он подчеркнул, что в «новую силу» придут люди, которые не были в Раде больше одного срока, не замечены в плохих делах и не занимаются бизнесом.

Саакашвили заявил, что его основной целью являются досрочные выборы, поэтому он поедет по регионам и обратится к народу.

«Власть будет бояться народа», — заключил он.

Напомним, 7 ноября Саакашвили заявил, что уходит с поста губернатора Одесской области, так как украинский лидер Петр Порошенко лично поддерживает коррупционные кланы.

10 ноября Порошенко подписал указ об увольнении Саакашвили с поста одесского губернатора.

11 ноября Саакашвили рассказал от предложенной ему должности премьер-министра Украины, от которой он отказался.