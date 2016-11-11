СБУ заявила о планах России расшатать ситуацию в день саммита Украина — ЕС

Служба безопасности Украины и Служба внешней разведки страны сообщили, что российские спецслужбы готовят на украинской территории ряд провокаций с целью дестабилизировать обстановку и не допустить сближение Украины с ЕС. Об этом говорится на сайте СБУ.

Украинские спецслужбы заявили, что проверили план «Шатун» по дестабилизации обстановки в стране, который хакеры ранее представили как часть личной переписки советника президента РФ Владислава Суркова. По разведданным спецслужб Украины, реальный план провокаций в целом совпадает с «Шатуном».

По данным СБУ, активная фаза плана должна начаться 15 ноября с всеукраинской акции протеста банковских вкладчиков. А 17 ноября основной акцент протестных акций должен сместиться на недовольство повышением тарифов.

«Протест должен перерасти в блокирование правительственных структур, а также расширение претензий и требований к власти», — говорится в сообщении.

24 ноября, по данным ведомства, должно стать контрольной точкой в акциях протеста. В этот день состоится саммит Украина — ЕС, посвященный безвизовому режиму.

Роль протеста — показать слабость украинской власти и затормозить решение о безвизовом режиме для Украины, считают спецслужбы.

Далее, сообщает СБУ, запланировано проведение сессий в нескольких областных парламентах, где местные депутаты под лозунгами децентрализации будут требовать особых договорных отношений с Киевом.