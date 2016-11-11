СМИ сообщили об отъезде соратников Шакро Молодого из России

Близкое окружение и родственники «вора в законе» Захария Калашова (Шакро Молодого) покинуло Россию, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации агентства, сторонники Шакро до недавнего времени предпринимали попытки вызволить его из СИЗО. После того, как стало понятно, что выйдет он еще очень нескоро, они уехали из России.

Стало известно, что страну покинули «воры в законе» Давид Озманов (Дато Краснодарский), Нодари Асоян (Нодар Руставский), Шалва Озманов (Кусо). Уехала также близкая к Калашову «группа гангстеров» и несколько лиц, которые оказывали ему финансовые услуги.

Собеседники издания сообщили, что на роль «босса всех боссов» в российском преступном мире рассматривается кандидатура Владимира Тюрина (Тюрика)

Напомним, Захарий Калашов был арестован по дел о стрельбе на улице Рочдельской. Позже его обвинил в вымогательстве 8 млн рублей и создании преступного сообщества. По совокупности обвинений ему может грозить пожизненное заключение.