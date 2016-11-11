Сын иркутского депутата расстрелял школьников из травмата

Десятиклассник, сын депутата думы Усть-Кутского района Иркутской области расстрелял из травматического пистолета троих учеников седьмого класса, передает FlashSiberia со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В результате пострадали трое, у одного скальпированная рана головы», — сказал собеседник агентства и заверил, что жизни пострадавших в настоящее время ничего не угрожает.

В руководстве местного парламента подтвердили факт произошедшего, однако отказались раскрывать имя депутата и давать какие-либо комментарии. Сообщается, что региональное управление СКР начало проверку информации об инциденте.

Директор лицея Ирина Шерстянникова, где произошла стрельба заявила, что скрывать произошедшее не намерена. «Я сама обратилась в полицию после происшествия. Сейчас идет внутренняя проверка, поэтому ничего конкретно сообщить не могу», — отметила она и рассказала, что стрелявший всегда был спокойным и никаких нареканий в его сторону не было.