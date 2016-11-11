Резидент «Сколково» учит школьников безопасности в интернете

Компания «Мой Универ» (Studyx) выпустила бесплатное мобильное приложение, в котором собрала лучшие практики по обеспечению детской безопасности в интернете от ведущих экспертов и компаний рынка. Так резидент кластера информационных технологий Фонда «Сколково» совместно с Институтом развития интернета принял участие в подготовке к Всероссийскому единому уроку безопасности в сети интернет для школьников. Инициатором единого урока выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Современная информационная среда стала новой средой обитания не только взрослых, но и детей, причем именно дети, с одной стороны, активнее всех воспринимают все новое, а с другой – подвергаются наибольшей опасности, считает Павел Новиков, директор Центра развития технологий EdTech кластера информационных технологий Фонда «Сколково». Что, по его мнению, накладывает большую ответственность на участников рынка: требуется научить детей правильному поведению в сети.

Организаторы единого урока ставят перед собой цель повысить уровень кибербезопасности молодого поколения, обеспечить внимание родительской и педагогической общественности к проблеме детской безопасности в сети интернет и развития цифровой грамотности у школьников. Мероприятие проводится при активной поддержке Минобрнауки и Минкомсвязи РФ, Института развития интернета, федеральных и региональных органов власти, а также представителей интернет отрасли, в том числе компании «Мой Универ».

«Наша компания “Мой Универ” в полной мере осознают свою социальную ответственность и не только развивают самые современные направления в образовании, но и успевает заботиться о подрастающем поколении. Приятно видеть, что передовые технологии и образовательные тренды, такие как мобильное обучение и микро-курсы (microlearning), на деле воплощаются в столь важные инициативы и реально полезные продукты, которыми мы сегодня закладываем основы успеха на будущее», – заявил Павел Новиков.

По мнению основателя проекта и генерального директора компании «Мой Универ» (Studyx) Максима Приходько, приложение «Урок безопасности в интернете» выполняет важную социальную функцию и демонстрирует возможности технологий, над которыми работает компания. «Создание и подготовка к публикации приложения заняли менее 1 дня, благодаря использованию конструктора образовательных мобильных приложений, разрабатываемых компанией», – подчеркнул Максим Приходько.

За последний год веб-сервисами «Мой Универ» воспользовалось более 900 000 учащихся, а мобильные приложения были установлены более 200 000 раз. Приложение «Урок безопасности в интернете» и другие образовательные приложения «Моего Универа» доступны на странице компании в Google Play.