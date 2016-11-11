Российский пловец дисквалифицирован на восемь лет

Международная федерация водных видов спорта (FINA) дисквалифицировала российского пловца Виталия Мельникова на восемь лет. Такое решение было принято в связи с употреблением спортсменом запрещенных веществ, которые обнаружили в допинг-пробе пловца. Речь идет о гормоне роста, которые включен WADA в список запрещенных препаратов, передает РБК.

Отмечается, что все результаты Мельникова, которых он добился после 29 марта будут аннулированы. Проба была взята 29 марта, не в период соревнований, а 22 апреля дисквалификация вступила в силу. Ее срок закончится 21 апреля 2024 года, когда пловцу будет 34 года.

Спортсмен уже был дисквалифицирован ранее. В 2013 году его поймали также на употреблении допинга. Из-за этого новое наказание вынесли с более продолжительным сроком действия.