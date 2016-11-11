11 ноября 2016, 14:47
СМИ сообщили о ликвидации в Афганистане ключевых командиров «Талибана»
О ликвидации двух ключевых командиров запрещенного в РФ радикального движения «Талибан» во время военной операции на западе Афганистана рассказал высокопоставленный командир афганской армии Раз Мохаммад Ориахил. Об этом пишет Синьхуа.
«Два ключевых командира движения "Талибан" Малла Найеб и Мавлави Мохиб среди 52 вооруженных повстанцев убиты в четверг в операции против врагов в беспокойном районе Шинданд», — сказал Ориахил агентству.
Боевики не прокомментировали это заявление.
22 мая «Талибан» подтвердил гибель своего лидера, муллы Ахтара Мансура, в результате авиаудара американских дронов.
25 мая новым лидером радикального движения был избран Мулави Найбуталлах Ахунзада.
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