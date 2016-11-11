СМИ сообщили о ликвидации в Афганистане ключевых командиров «Талибана»

О ликвидации двух ключевых командиров запрещенного в РФ радикального движения «Талибан» во время военной операции на западе Афганистана рассказал высокопоставленный командир афганской армии Раз Мохаммад Ориахил. Об этом пишет Синьхуа.

«Два ключевых командира движения "Талибан" Малла Найеб и Мавлави Мохиб среди 52 вооруженных повстанцев убиты в четверг в операции против врагов в беспокойном районе Шинданд», — сказал Ориахил агентству.

Боевики не прокомментировали это заявление.

22 мая «Талибан» подтвердил гибель своего лидера, муллы Ахтара Мансура, в результате авиаудара американских дронов.

25 мая новым лидером радикального движения был избран Мулави Найбуталлах Ахунзада.