СКР предложил Минздраву «сдавать» лишившихся девственности подростков

Российский Следственный комитет предложил министерству здравоохранения сообщать правоохранительным органам о несовершеннолетних, которые ведут, по медицинским данным, половую жизнь, передает РИА Новости.

По словам главы управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений СКР Евгении Минаевой, это предложение напрямую связано с предусмотренной российским законодательством (ст. 134 УК РФ) ответственностью за «половое сношение, мужеложство или лесбиянство, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста, с лицом, не достигшим 16 лет».

Минаева пояснила, что информация от Минздрава о живущих половой жизнью несовершеннолетних повысит эффективность работы по выявлению преступлений — притом, что не является нарушением прав самих пациентов и врачебной тайны. Представитель СК отметила, что речь идет о сведениях, получаемых врачами в ходе медосмотров, приема у специалистов и т.п.

Минаева утверждает, что «в основном» преступления по 134-й статье УК не выявляются, потому что не все несовершеннолетние осведомлены о незаконности сексуальных действий в отношении них — и из-за «природной стеснительности девочек».

По словам представителя Следственного комитета, СКР и Минздрав организовали несколько тематических встреч по указанной проблеме и приняли решение создать межведомственную рабочую группу, которая будет инициировать внесение изменений в действующее законодательство.