11 ноября 2016, 15:07
Дума перенесла Саратовскую область в другой часовой пояс
Госдума приняла закон о переводе времени в Саратовской области на час вперед, сообщает РИА Новости.
При одобрении Советом Федерации и президентом закон вступит в силу в 2:00 по местному времени 4 декабря 2016 года.
Сейчас Саратовская область находится в том же часовом поясе, что и Москва. После 4 декабря когда в столице будет полдень, в Саратове часы покажут 13:00.
В пояснительной записке к закону говорится, что он «позволит повысить эффективность использования светлого времени суток, устранить негативные явления в сфере состояния здоровья жителей региона».
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