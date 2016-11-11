Дума перенесла Саратовскую область в другой часовой пояс

Госдума приняла закон о переводе времени в Саратовской области на час вперед, сообщает РИА Новости.

При одобрении Советом Федерации и президентом закон вступит в силу в 2:00 по местному времени 4 декабря 2016 года.

Сейчас Саратовская область находится в том же часовом поясе, что и Москва. После 4 декабря когда в столице будет полдень, в Саратове часы покажут 13:00.

В пояснительной записке к закону говорится, что он «позволит повысить эффективность использования светлого времени суток, устранить негативные явления в сфере состояния здоровья жителей региона».