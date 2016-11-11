Команда Трампа решила выйти из торгового соглашения с Азиатско-Тихоокеанским регионом

Команда избранного президента США Дональда Трампа готовится к выходу страны из Транстихоокеанского партнерства, сообщает газета Politico со ссылкой на документ, разработанный временной командой Трампа.

В документе говорится, что администрация нового президента решит вопрос о выходе США из торгового соглашения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона в первые 100 дней со вступления Трампа в должность.

Затем предлагается выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой (NAFTA).

Остаться в этой ассоциации соратники трампа планируют лишь в случае пересмотра некоторых позиций соглашения.

По данным Politico, документ, составленный советниками Трампа, содержит рекомендации, к которым политик может и не прислушаться.