Советник Трампа анонсировал пересмотр соглашения по ядерной программе Ирана

Избранный президент США Дональд Трамп намерен пересмотреть соглашение по иранской ядерной программе и внести изменения в документ. Об этом сообщил советник Трампа по внешней политике Валид Фарес, передает ВВС.

«Разрыв — это, пожалуй, слишком сильное слово. Он возьмет это соглашение, пересмотрит его, направит в конгресс, потребует от иранцев вернуть некоторые пункты, либо изменить их, и это будет обсуждаться», — пояснил Фарес.

Он отметил, что администрация президента не примет документ в том виде, в котором он находится в настоящее время.

Председатель комитета по вопросам национальной безопасности и внешней политики иранского парламента Алаэддин Боруджерди 9 ноября выразил надежду на то, что новый президент США будет уважительно относиться к соглашению по иранской ядерной программе.

Однако Трамп неоднократно выступал с жесткой критикой соглашения. Согласно документа Иран гарантирует мирный характер своей ядерной программы в обмен на снятие с него международных санкций.

Как сообщалось ранее, администрация нового президента намерена решить вопрос о выходе США из торгового соглашения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона в первые 100 дней со вступления Трампа в должность.

Дональд Трамп выиграл в президентской гонке в США 8 ноября.