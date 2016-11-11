С сайта Трампа пропал тезис о запрете въезда мусульман в США

С официального сайта новоизбранного президента США Дональда Трампа неожиданно на время пропала его программная инициатива о введении полного запрета на въезд мусульман в Америку, передает ABC News.

Портал Web Archive уточняет, что резюме «мусульманской программы» Трампа на его официальном сайте действительно некоторое время оставалось недоступным для пользователей — при попытке с ним ознакомиться высвечивалась ошибка 302.

Впоследствии формулировка инициативы о запрете въезда мусульман на американскую территорию снова появилась на официальном сайте республиканца.

Напомним, что программные заявления Трампа по миграционной политике являлись одним из наиболее радикальных элементов его избирательной кампании. В частности, кандидат-миллиардер обещал выстроить стену на американо-мексиканской границе — причем за счет Мексики.

Потом его политический соратник и кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Майк Пенс пояснил, что в ходе предвыборной гонки Дональд Трамп отказался от запрета на въезд в США для мусульман.