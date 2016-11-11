В Киеве назвали условия возвращения Донбасса и Крыма Украине

Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий украинского правительства Георгий Тука рассказал о возможном возвращении Донбасса и Крыма под власть Киева. Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.

«Более 40% россиян сейчас признаются, что им не хватает средств на первоочередные бытовые вещи. Поэтому для того, чтобы вернуть эти территории, нужны несколько вещей: укрепление армии, борьба с коррупцией, консолидация страны и давление международного сообщества на Россию», — пояснил Тука.

Чиновник считает, что в связи с международными антироссийскими санкциями и проведением военных действий Сирии Россия теряет огромны денежные средства. Он предполагает, что в конечном итоге это приведет к повторению сценария распада СССР.

Тука подчеркнул, что не потребуется ни единого выстрела для возвращения территорий Донбасса и Крыма Украине. «Я верю, что мы вернем Донбасс очень быстро. Вопрос Крыма гораздо сложнее, но мы и его вернем без выстрелов», — заверил он.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно обращал внимание на то, что вопрос о территориальной принадлежности Крыма России закрыт. Напомним, что в состав РФ Крым вошел в марте 2014 года после проведенного референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Украинская сторона отказывается признать его результаты.