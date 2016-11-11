Российским военнослужащим сократят количество одежды

Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому военнослужащим РФ сократят количество выдаваемой одежды. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

До 1 июня 2022 года служащим перестанут выдавать шерстяную одежду, включая шерстяные пилотки и фуражки. Также теперь будут выдавать лишь дну белую рубашку и один галстук вместо положенных ранее двух. При этом целый ряд вещей военнослужащие будут получать не раз в год, а раз в два или три года.

Некоторую одежду заменят другими элементами военной формы. Однако футболки и футболки с длинными рукавами теперь будут выдаваться в количестве трех штук, тогда как ранее выдавалось по две. Также служащие впервые получат по два повседневных костюма.