ФСБ показала задержание и обыск диверсантов в Севастополе

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ выложила в сеть видеозапись, на которой заснято задержание украинских диверсантов в Севастополе, передает ТАСС. Кроме того, на записи видно, как у задержанных обнаружили оружие, боеприпасы и взрывчатку.

Судя по видео, одного из подозреваемых сотрудники ФСБ задержали прямо на улице, после чего доставили в квартиру, где он жил, и при обыске нашли оружие, чистые листы бумаги формата А4 с печатями воинской части А0235 минобороны Украины, а также сувенирная тарелка к 20-летнему юбилею этой же части (она дислоцировалась в Севастополе до его вхождения в состав России).

При обыске изъяли шевроны Военно-морских сил Украины, офицерские погоны, визитку запрещенной в России радикальной националистической организации «Правый сектор» и комплекты камуфляжной одежды. Также на записи видно, как сотрудники ФСБ достают из тайника в земле упаковки с каким-то веществом — предположительно взрывчаткой.

Напомним, ранее стало известно об аресте троих подозреваемых в подготовке диверсий — такое решение принял Ленинский районный суд Севастополя.

ФСБ сообщила о задержании диверсионно-террористической группы с Украины 8 ноября. В сообщении утверждается, что члены группы готовили диверсии на крымских военных объектах.

В министерстве Украины, комментируя эту новость, заявили, что ФСБ на самом деле никаких диверсантов не задерживала, «поскольку их в Крыму и Севастополе нет».