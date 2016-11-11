Захарова объявила The Guardian «врунами дня» за статью о Патрушеве

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова раскритиковала публикацию в британской The Guardian о секретаре Совбеза РФ Николае Патрушеве.

Газета опубликовала статью, в которой утверждается, что Патрушев приносил извинения сербским властям за участие россиян в попытке госпереворота в соседней Черногории. Также он якобы говорил, что операция, предотвращенная черногорскими силовиками, не была санкционирована Кремлем.

«Публикация в газете The Guardian со ссылкой на некие "источники" о том, что Патрушев извинился за "русских националистов", которые планировали убийство премьер-министра Черногории Мило Джукановича, — это классическая провокация, заключающаяся в распространении заведомо ложной информации», — написала Захарова в Facebook.

Она отметила, что журналисты издания не пытались выяснить утверждения источника ни в аппарате Совбеза России, ни в пресс-центр МИДа, что, по ее словам, противоречит журналистским стандартам.

«Обращаюсь к The Guardian: вам не дают покоя свежесорванные лавры The Newsweek? А раз так, объявляю вас "врунами дня"», — добавила представитель МИДа.