Захаровой не сообщили о запрете Макфолу на въезд в Россию

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что не знает о запрете бывшему послу США в Москве Майклу Макфолу въезжать в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Захаровой «Дождю».

На сайте телеканала комментария Захаровой найти не удалось.

«Я эти списки не составляю», — цитирует агентство представителя МИД РФ.

Ранее сегодня Макфол сообщил в твиттере, что при оформлении визы в Россию выяснилось, что он находится в списке невъездных в РФ как соратник президента США Барака Обамы.

Источник ТАСС в МИДе подтвердил, что Макфол включен в «черный список» американцев, въезд которым в страну запрещен.