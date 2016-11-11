Цукерберг стал бизнесменом года по версии журнала Fortune

Основатель Facebook Марк Цукерберг возглавил список бизнесменом года по версии делового журнала Fortune. Об этом сообщается на официальном сайте издания.

«В этом году этот процесс (выбора) неизбежно привел нас к человеку, которому всего 32 года, но он уже построил мощную компанию стоимостью 375 млрд долларов, которая насчитывает примерно 1,8 млрд пользователей, — создателю Facebook Марку Цукербергу», — рассказали авторы рейтинга.

Они считают, что «​стремительный взлет» Цукерберга говорит о том, что современный мир все плотнее «привязывается к социальным сетям» и IT-компании могут практически молниеносно «достичь внушительных масштабов».

По версии Forbes Цукерберг занял четвертое место в рейтинге 400 самых богатых американцев. Его состояние оценивалось в 55,5 млрд долларов.

Отметим, второе место в рейтинге бизнесменов года занял глава и создатель Amazon Джефф Безос. Замыкает тройку лидеров исполнительный директор косметической компании Ulta Beauty Мэри Диллон.

Всего в рейтинг вошли 50 бизнесменов.