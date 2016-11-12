СМИ сообщили о начале боя за освобождение западного Алеппо

В Сирии правительственные войска Сирии утром в субботу начали прицельный обстрел позиций боевиков на окраинах микрорайона Рашидин на западе Алеппо, сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанский телеканал «Аль-Маядин».

Этот микрорайон является последним удерживаемым боевиками в западном Алеппо. Именно в Рашидин, помимо огневых позиций боевиков, расположены склады и командные пункты террористической группировки «Джейш аль-Фатх».

По данным телеканала, в настоящее время на подступах к Рашидин идут ожесточенные боестолкновения между правительственными силами и членами вооруженной коалиции «Джейш аль-Фатх» (включает в себя также боевиков из «Джебхат ан-Нусры», запрещенной в России). Одновременно армия ведет обстрел по боевикам с применением ракетных установок и минометов.

Ранее, в ночь на субботу, правительственная армия совместно с отрядами народного ополчения вернула контроль над захваченным боевиками в конце октября кварталом Аль-Асад в западной части города. Кроме того, террористы также были выбиты из деревни Миньян, расположенной в пригороде.