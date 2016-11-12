Путин рассказал об отсутствии угрозы российской армии другим странам

Президент России Владимир Путин выразил недоумение по поводу беспокойcтва ряда западных стран в связи у военными учениями российских вооруженных сил, передает «Интерфакс».

«Армия наша никому не угрожает. Хочу это еще раз подчеркнуть, чтобы все услышали, не только здесь сидящие», — заявил президент во время встречи с рабочими завода «Автодизель» в Ярославле.

«Но она боеспособна, она стала современной и высокоэффективной. В разы увеличилось количество тренировок, учений, в том числе и внезапных проверок, которые время от времени почему-то беспокоят наших партнеров, условно назовем их так. Когда они проводят какие-то учения, мы не беспокоимся, а они почему-то сразу начинают нервничать, нервные такие»,— подчеркнул президент.

По словам Владимира Путина, вооруженные силы должны быть компактными, но очень эффективными, поэтому руководство страны продолжит структурную реформу развития армии. «Будем продолжать оптимизацию численности, без всяких там массовых сокращений», — заверил президент. Он подчеркнул, что особое внимание будет уделяться информатизации, разведке, системам связи, а также современному высокоточному и высокотехнологичному оружию.

В конце августа в Пентагоне прокомментировали неожиданную проверку боеготовности Вооруженных сил России, объявленную Владимиром Путиным. В американском военном ведомстве заявили, что Минобороны США «внимательно отслеживает ситуацию».