При Трампе Пентагон впервые может возглавить женщина

Избранный президент США Дональд Трамп может назначить на должность главы Пентагона сенатора от штата Нью-Гэмпшир Келли Эйотт, пишет The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

Издание подчеркивает, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято. Потенциальными конкурентами Эйотт являются генерал-лейтенант армии США в отставке Джозеф Келлог, бывший директор военной разведки Майкл Флинн и сенатор Джефф Сешнс.

В случае назначения Эйотт станет первой в истории женщиной на посту главы Пентагона. Она также будет одной из немногих женщин, включенных в состав администрации Трампа.

Как отмечает The Washington Post, 48-летняя Эйотт является жестким неоконсерватором. Ее кандидатура может устроить Республиканскую партию, одобрение которой необходимо для утверждения нового главы Пентагона в Сенате.

Ранее, в октябре, Келли Эйотт, комментируя обнародование в СМИ фривольные высказывания Дональда Трампа о женщинах, заявила, что не «может и не будет поддерживать кандидата на пост президента, который хвастается унижением и домогательствами к женщинам».