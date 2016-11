Талибы взяли ответственность за теракт у американской базы в Афганистане

Движение «Талибан» (запрещено в РФ) взяло на себя ответственность за взрыв у основной военной базы США и НАТО Баграм, расположенной в провинции Парван на востоке Афганистана, сообщает агентство Reuters. Уточняется, что это была атака смертника.

Взрыв прогремел у авиабазы Баграм в субботу утром. Позже факт взрыва подтвердили в НАТО. По данным командования западной коалиции, в результате теракта погибли по меньшей мере четыре человека и 14 получили ранения. Точное число жертв пока неизвестно. В заявлении также отмечается, что все погибшие были американскими военнослужащими.

На данной базе располагаются специалисты миссии НАТО «Решительная поддержка», в рамках которой альянс проводит обучение и оказывает помощь афганским военным.

