Трамп рассказал о предстоящем телефонном разговоре с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о предстоящем телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает газета Wall Street Journal.

Такое заявление он сделал в интервью изданию. Точную дату беседы Трамп не назвал. При этом он уточнил, что получил послания от большинства мировых лидеров, в том числе «прекрасное» письмо от Путина. Исключением, по его словам, стал председатель КНР Си Цзиньпин.

Если телефонный разговор состоится, то он станет первым прямым контактом между Путиным и Трампом после всеобщих выборов в США, которые состоялись 8 ноября. Отмечается, что в Кремле информацию о запланированной беседе лидеров не подтверждали.

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп заявлял, что в случае своего избрания он готов еще до своей инаугурации встретиться с президентом России. Он также не раз заявлял, что «поладит с Россией и Путиным».