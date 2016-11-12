В Москве задержан лидер группы по организации канала незаконной миграции

В Москве полиция задержала организаторов крупного канала незаконной миграции в Россию, передает ТАСС со ссылкой на представителя МВД. Среди задержанных председатель одной из общественных ассоциаций,

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержаны лидер группы, являющийся председателем одной из общественных организаций, а также активный участник — 35-летний уроженец одной из республик Закавказья», — сообщил источник.

Члены группы предоставляли поддельные российские визы и другие миграционные документы без фактического пересечения иностранцами государственной границы РФ.

В настоящее время всем задержанным предъявлено обвинение по статье «Организация незаконной миграции». Суд постановил избрать в их отношении меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В ноябре 2014 года в Москве были предъявлены обвинения секретарю Межрегионального профсоюза «Защита» Павлу Коваленко, который оформил незаконную регистрацию 56 тысяч мигрантов.