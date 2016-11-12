Мемория. Евгения Чирикова

12 ноября 1976 года родилась Евгения Чирикова, экозащитница

Личное дело

Евгения Сергеевна Чирикова (40 лет) родилась в Москве в семье кандидата физико-математических наук, научного сотрудника МИФИ. В 1994 году окончила литературный класс школы № 201 имени 3ои и Александра Космодемьянских и поступила в Московский авиационный институт.

Еще во время учёбы Евгения начала работать инженером-программистом на АЗЛК. В 2000 году окончила сразу два факультета вуза — инженерный («двигатели летательных аппаратов») и экономический. Тогда же устроилась консультантом в компанию «Инспро», где через какое-то время возглавила отдел по внедрению систем автоматизации. В конце того же года Чирикова стала руководителем проектов по автоматизации управленческого учета в холдинге «Разгуляй-Центр», а в 2002 году заняла должность руководителя проекта по созданию системы управления проектами развития холдинга ООО «Бизнес-Новация».

С 2004 года занимает должность исполнительного директора в инженерно-проектной компании ООО «ЭЗОП» («Электроэнергетика и защита от помех»), которой владеет вместе с мужем — Михаилом Матвеевым. Позже, в связи с расширением бизнеса, открыла ещё одну инженерно-проектную компанию — ООО «Элнар-Сервис».

В 2005 году окончила Академию народного хозяйства при правительстве РФ, получив степень магистра делового администрирования.

Еще в конце 1990-х годов Чирикова с мужем переехали из Москвы в Химки, чтобы, по ее собственным словам, их будущие дети дышали хорошим воздухом «Мы с мужем занимались бизнесом, активно ездили за границу, — рассказывала Евгения. — У нас была квартира в Москве в районе Тимирязевского парка со стороны "Войковской". Там началась мощнейшая застройка. И в какой-то момент мне стало не хватать леса. Тогда мы с мужем и перебрались в Химки — в маленькую двушку в хрущевке. 12 лет назад это было уникальное место». Летом 2006 года, вскоре после рождения младшей дочери, во время семейной прогулки по Химкинскому лесу Евгения увидела нанесённые на деревья метки.

Заинтересовавшись, что они значат, нашла в интернете постановление тогдашнего губернатора Московской области Бориса Громова о прокладке через лес новой дороги. Чирикова начала кампанию по защите леса от вырубки - она печатала объявления, привлекала общественность к проблеме. «Я напечатала на принтере объявления, указала свой телефон, и мы собрались в первый раз - меньше десяти человек нас тогда было. Перезнакомились. Я в Химках жила, считай, восемь лет к тому времени, а никого не знала! А тут выяснилось, что у нас и рок-музыканты, и врачи, и ученые… Лица-то знакомые - в лесу встречались, - но не подойдешь же просто так. А тут познакомились наконец», - рассказывала активистка. В итоге сформировалось целое общественное движение защитников Химкинского леса. Активисты устраивали акции протеста, расклеивали листовки на деревьях, писали письма в природоохранные органы и прокуратуру.

В 2008 году был жестоко избит неизвестными во дворе собственного дома главный редактор газеты «Химкинская правда» Михаил Бекетов, который критиковал городскую и областную администрации и неоднократно писал о том, что вырубка леса является незаконной. . В результате он остался инвалидом, несмотря на несколько серьезных операций. Дело взяла на особый контроль Генпрокуратура. Чирикова проходила свидетелем по уголовным делам о покушении на Бекетова. В том же году она упоминалась как активист народного движения «Экологическая оборона Московской области» («Экооборона»), а уже в 2009 году как его лидер.

В том же году Чирикова пыталась побороться за пост главы администрации Химок. Ее главным конкурентом на выборах был действующий мэр Химок Владимир Стрельченко. Местная избирательная комиссия сначала отказалась регистрировать Чирикову, но облизбирком встал на ее сторону и разрешил участвовать в выборах. В январе 2009 года Чирикова, после внесения собранного с помощью соратников залога в 150 тыс. рублей, была зарегистрирована в качестве кандидата на выборах мэра Химок. Выборы она проиграла, заявив о множестве нарушений в ходе избирательной кампании.

После подписания в ноябре 2009 года председателем правительства РФ Владимиром Путиным распоряжения № 1642 о переводе земель Химкинского лесопарка в земли транспорта и промышленности, Чирикова обратилась с открытым письмом и видеообращением к президенту РФ Дмитрию Медведеву с требованием отправить возглавляемое Путиным правительство в отставку, признать недействительным его распоряжение и создать комиссию при президенте РФ «для урегулирования противоречий, связанных с реализацией проекта трассы Москва — Санкт-Петербург и ЦКАД».

С 2009 года Чирикова в сообщениях СМИ позиционируется как лидер незарегистрированного «Движения в защиту Химкинского леса». 10 марта 2010 года она подписала обращение российской оппозиции «Путин должен уйти», сделав комментарий: «Путин грубо нарушил и продолжает нарушать законодательство РФ — 172 ФЗ. Перевел земли Химкинского леса в земли транспорта».

В июле 2010 года началась вырубка деревьев в Химкинском лесу со стороны аэропорта «Шереметьево», после чего защитники разбили лагерь и начали установку баррикад, мешавших проходу техники. Утром 23 июля на них напали неизвестные в масках, после чего активистов «Экообороны», в том числе Чирикову, задержал ОМОН, лагерь был разгромлен, а работы же по вырубке леса продолжены.

Через несколько дней мировой суд оштрафовал Чирикову за организацию незаконного митинга и неповиновение сотрудникам милиции (по событиям 23 июля).

В том же месяце защитников Химкинского леса поддержали Greenpeace, WWF и Transparency International, направившие президенту Дмитрию Медведеву просьбу приостановить уничтожение Химкинского леса. В сентябре 2010 года Гринпис России, WWF России, Центр охраны дикой природы, Союз охраны птиц России объявили о создании единой коалиции «За леса Подмосковья».

В ноябре 2010 года на организованной общероссийским общественным движением «Россия, вперёд!» конференции «Новые лица гражданского общества» Чирикова была избрана председателем координационного совета всех региональных общественных организаций страны.

В декабре 2010 года после вынесения правительственной комиссией, возглавляемой вице-премьером Сергеем Ивановым, окончательного решения о том, что скоростная трасса Москва—Санкт-Петербург будет проложена через Химкинский лес и его поддержки Дмитрием Медведевым, Чирикова от лица защитников Химкинского леса заявила: «Мы начинаем политическую борьбу и будем настаивать на смене существующего строя»

В марте 2011 года Евгения Чирикова встречалась с вице-президентом США Джозефом Байденом, посетившим Россию с официальным визитом. Она рассказала ему о существовании альтернативных вариантов маршрута трассы, предлагаемых экологами. Байден вручил Чириковой награду Госдепартамента США «За храбрость» (International Women of Courage Award), которой отмечаются выдающиеся женщины мира за отвагу и лидерские качества, проявленные в борьбе за социальную справедливость и соблюдение прав человека.

4 мая 2011 года Чирикова и её сторонники вновь разбили лагерь в Химкинском лесу и начали останавливать технику, ехавшую на вырубку.

17-20 июня 2011 года Чирикова провела в Химкинском лесу гражданский форум «Антиселигер», на котором выступили Алексей Навальный, Станислав Белковский, Артемий Троицкий и другие известные общественные деятели.

22 октября 2012 на выборах Координационного совета оппозиции по общегражданскому списку Чирикова заняла седьмое место.

В 2013 году много путешествовала по миру, посещая всевозможные гражданские форумы, читая лекции об «экологическом протесте». Стала рупором АТО в твиттере, выступая категорически против отделения Донбасса от Украины.

В 2015 году Евгения Чирикова вместе со своей семьёй переехала в Эстонию на постоянное место жительства. Причиной эмиграции, по её словам, стало «желание защитить своих детей от возможных репрессий со стороны государства».

В настоящее время занимается развитием экологического ресурса Activatica, часто присутствует на политических мероприятиях в странах Балтии и Западной Европы.

Чем знаменита

Евгения Чирикова получила широкую известность, как человек, возглавивший самый громкий в истории новой России экологический протест. Лидер движения «В защиту Химкинского леса» и яркий представитель уличной оппозиции Чирикова была одним из главных лиц протестного движения 2011-2012 годов. Организованная ей борьба за Химкинский лес стала символом борьбы граждан против произвола власти.

О чем надо знать

19 августа 2012 года на сходе гражданских активистов в Подмосковье Евгения Чирикова приняла решение идти на выборы мэра города Химки. Позже она рассказала, что согласилась на участие в выборах только по многочисленным просьбам сторонников. 10 сентября 2012 избирком Химок зарегистрировал Чирикову кандидатом в мэры.

По данным опроса жителей Химок, на который в начале сентября ссылалась радиостанция Эхо Москвы, Чирикову готовы были поддержать 32 % тех, кто решил идти на выборы, её основных конкурентов Олега Митволя и Олега Шахова — соответственно 23 и 14 %.

Однако по результатам сентябрьского опроса ВЦИИОМ, за Чирикову готовы были проголосовать 6 % жителей Химок, за Шахова — 29 %, за Белоусова — 12 %, за Митволя — 7 %. По данным опроса Левада-центра, проведённого в конце сентября, за Чирикову на выборах мэра готовы проголосовать 11 % избирателей, за Шахова — 44 %, за Митволя — 12 %.

В поддержку Чириковой на выборах выступил культовый кинорежиссёр Эльдар Рязанов. «Жене Чириковой я верю и желаю ей быть мэром, убеждён, что она оправдает доверие в самом высшем смысле этого слова», — сказал Рязанов в видеообращении, размещённом на YouTube. Также кандидатуру Чириковой поддержал бизнесмен-миллиардер Михаил Прохоров.

По результатам выборов мэра города Химки 14 октября 2012 года Евгения Чирикова получила второе место с 17,59 % голосов, уступив Олегу Шахову (более 47 %), но опередив Олега Митволя (14,4 %). В день голосования экозащитница подала несколько десятков жалоб на нарушения предвыборной агитации Шаховым, однако, по данным ЦИК, ни одна из них не была удовлетворена.

Прямая речь

О себе: «Да у меня классический случай. Когда все насущные потребности удовлетворены, наступает время общественной реализации. Я благополучный человек: муж, дети, работа, квартира, машина… Все есть. Даже лес. Но его-то может и не стать. А я ведь сознательно уехала в Химки из Москвы ради этого леса».

О своем приходе в оппозицию: «Я не собираюсь идти в политику. Это чиновники делают из меня оппозиционного лидера. А я просто очень поздно стала гражданином. В тридцать лет».

5 фактов о Евгении Чирикове

В 2009 году Чирикова проходила свидетелем по уголовному делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова, выступавшего, в том числе, в качестве адвоката Михаила Бекетова по делу о клевете журналиста на главу администрации Химок Владимира Стрельченко. Опасаясь за свою жизнь, Чирикова обратилась в правоохранительные органы с просьбой предоставить ей охрану, однако в предоставлении охраны и участии в программе защиты свидетелей ей было отказано.

Евгения Чирикова замужем за Михаилом Матвеевым — предпринимателем, кандидатом физико-математических наук, координатором Движения в защиту Химкинского леса. Они познакомились во время учебы в МАИ «Я был аспирантом, а Женя — моей педагогической нагрузкой», — вспоминает Михаил. Он старше жены на семь лет. У пары две дочери — Лиза и Саша.

21 февраля 2011 года Евгения Чирикова заявила, что районные органы опеки хотели отобрать у неё детей по причине того, что родители якобы систематически их истязают, морят голодом, а также поддерживают знакомство с сомнительными личностями.

В 2011 году за свою деятельность по защите окружающей среды Евгения Чирикова была удостоена экологической премии Голдмана/

В 2012 году Евгения Чирикова вошла в список «100 мыслителей современности» по версии журнала «The Foreign Policy», заняв 70 место.

Материалы о Евгении Чирикове

«Идущая лесом». Статья о Евгении Чириковой в «Русском репортере»

«Жанна д’Арк из Химкинского леса». The New Times.

Биогрфия Евгении Чириковой в Лентапедии

Статья о Евгении Чирикове в Википедии