Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
12 ноября 2016, суббота, 01:33
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
12 ноября 2016, 00:09
Мемория

Мемория. Евгения Чирикова

Евгения Чирикова
Евгения Чирикова
Олег Козырев

12 ноября 1976 года родилась Евгения Чирикова, экозащитница

 

Личное дело

Евгения Сергеевна Чирикова (40 лет) родилась в Москве в семье кандидата физико-математических наук, научного сотрудника МИФИ. В 1994 году окончила литературный класс школы № 201 имени 3ои и Александра Космодемьянских и поступила в Московский авиационный институт.

Еще во время учёбы Евгения начала работать инженером-программистом на АЗЛК. В 2000 году окончила сразу два факультета вуза — инженерный («двигатели летательных аппаратов») и экономический. Тогда же устроилась консультантом  в компанию «Инспро», где через какое-то время возглавила отдел по внедрению систем автоматизации. В конце того же года Чирикова стала руководителем проектов по автоматизации управленческого учета в холдинге «Разгуляй-Центр», а в 2002 году заняла должность руководителя проекта по созданию системы управления проектами развития холдинга ООО «Бизнес-Новация».

С 2004 года занимает должность исполнительного директора в инженерно-проектной компании ООО «ЭЗОП» («Электроэнергетика и защита от помех»), которой владеет вместе с мужем — Михаилом Матвеевым. Позже, в связи с расширением бизнеса, открыла ещё одну инженерно-проектную компанию — ООО «Элнар-Сервис».

В 2005 году окончила Академию народного хозяйства при правительстве РФ, получив степень магистра делового администрирования.

Еще в конце 1990-х годов Чирикова с мужем переехали из Москвы в Химки, чтобы, по ее собственным словам, их будущие дети дышали хорошим воздухом «Мы с мужем занимались бизнесом, активно ездили за границу, — рассказывала Евгения. — У нас была квартира в Москве в районе Тимирязевского парка со стороны "Войковской". Там началась мощнейшая застройка. И в какой-то момент мне стало не хватать леса. Тогда мы с мужем и перебрались в Химки — в маленькую двушку в хрущевке. 12 лет назад это было уникальное место». Летом 2006 года, вскоре после рождения младшей дочери, во время семейной прогулки по Химкинскому лесу Евгения увидела нанесённые на деревья метки.

Заинтересовавшись, что они значат, нашла в интернете постановление тогдашнего губернатора Московской области Бориса Громова о прокладке через лес новой дороги. Чирикова начала кампанию по защите леса от вырубки - она печатала объявления, привлекала общественность к проблеме. «Я напечатала на принтере объявления, указала свой телефон, и мы собрались в первый раз - меньше десяти человек нас тогда было. Перезнакомились. Я в Химках жила, считай, восемь лет к тому времени, а никого не знала! А тут выяснилось, что у нас и рок-музыканты, и врачи, и ученые… Лица-то знакомые - в лесу встречались, - но не подойдешь же просто так. А тут познакомились наконец», - рассказывала активистка. В итоге сформировалось целое общественное движение защитников Химкинского леса. Активисты  устраивали акции протеста, расклеивали листовки на деревьях, писали письма в природоохранные органы и прокуратуру.

В 2008 году был жестоко избит неизвестными во дворе собственного дома главный редактор газеты «Химкинская правда»  Михаил Бекетов, который критиковал городскую и областную администрации и неоднократно писал о том, что вырубка леса является незаконной. . В результате он остался инвалидом, несмотря на несколько серьезных операций. Дело взяла на особый контроль Генпрокуратура. Чирикова проходила свидетелем по уголовным делам о покушении на Бекетова. В том же году она упоминалась как активист народного движения «Экологическая оборона Московской области» («Экооборона»), а уже в 2009 году как его лидер.

В том же году Чирикова пыталась побороться за пост главы администрации Химок. Ее главным конкурентом на выборах был действующий мэр Химок Владимир Стрельченко. Местная избирательная комиссия сначала отказалась регистрировать Чирикову, но облизбирком встал на ее сторону и разрешил участвовать в выборах. В январе 2009 года Чирикова, после внесения собранного с помощью соратников залога в 150 тыс. рублей, была зарегистрирована в качестве кандидата на выборах мэра Химок. Выборы она проиграла, заявив о множестве нарушений  в ходе избирательной кампании.

После подписания в ноябре 2009 года председателем правительства РФ Владимиром Путиным распоряжения № 1642 о переводе земель Химкинского лесопарка в земли транспорта и промышленности, Чирикова обратилась с открытым письмом и видеообращением к президенту РФ Дмитрию Медведеву с требованием отправить возглавляемое Путиным правительство в отставку, признать недействительным его распоряжение и создать комиссию при президенте РФ «для урегулирования противоречий, связанных с реализацией проекта трассы Москва — Санкт-Петербург и ЦКАД».

С 2009 года Чирикова в сообщениях СМИ позиционируется как лидер незарегистрированного «Движения в защиту Химкинского леса». 10 марта 2010 года она подписала обращение российской оппозиции «Путин должен уйти», сделав комментарий: «Путин грубо нарушил и продолжает нарушать законодательство РФ — 172 ФЗ. Перевел земли Химкинского леса в земли транспорта».

В июле 2010 года началась вырубка деревьев в Химкинском лесу со стороны аэропорта «Шереметьево», после чего защитники разбили лагерь и начали установку баррикад, мешавших проходу техники. Утром 23 июля на них напали неизвестные в масках, после чего активистов «Экообороны», в том числе Чирикову, задержал ОМОН, лагерь был разгромлен, а работы же по вырубке леса продолжены.

Через несколько дней мировой суд оштрафовал Чирикову за организацию незаконного митинга и неповиновение сотрудникам милиции (по событиям 23 июля).

В том же месяце защитников Химкинского леса поддержали Greenpeace, WWF и Transparency International, направившие президенту Дмитрию Медведеву просьбу приостановить уничтожение Химкинского леса. В сентябре 2010 года Гринпис России, WWF России, Центр охраны дикой природы, Союз охраны птиц России объявили о создании единой коалиции «За леса Подмосковья».

В ноябре 2010 года на организованной общероссийским общественным движением «Россия, вперёд!» конференции «Новые лица гражданского общества» Чирикова была избрана председателем координационного совета всех региональных общественных организаций страны.

В декабре 2010 года после вынесения правительственной комиссией, возглавляемой вице-премьером Сергеем Ивановым, окончательного решения о том, что скоростная трасса Москва—Санкт-Петербург будет проложена через Химкинский лес и его поддержки Дмитрием Медведевым, Чирикова от лица защитников Химкинского леса заявила: «Мы начинаем политическую борьбу и будем настаивать на смене существующего строя»

В марте 2011 года Евгения Чирикова встречалась с вице-президентом США Джозефом Байденом, посетившим Россию с официальным визитом. Она  рассказала ему о существовании альтернативных вариантов маршрута трассы, предлагаемых экологами. Байден вручил Чириковой награду Госдепартамента США «За храбрость» (International Women of Courage Award), которой отмечаются выдающиеся женщины мира за отвагу и лидерские качества, проявленные в борьбе за социальную справедливость и соблюдение прав человека.

4 мая 2011 года Чирикова и её сторонники вновь разбили лагерь в Химкинском лесу и начали останавливать технику, ехавшую на вырубку.

17-20 июня 2011 года Чирикова провела в Химкинском лесу гражданский форум «Антиселигер», на котором выступили Алексей Навальный, Станислав Белковский, Артемий Троицкий и другие известные общественные деятели.

22 октября 2012 на выборах Координационного совета оппозиции по общегражданскому списку Чирикова заняла седьмое место.

В 2013 году много путешествовала по миру, посещая всевозможные гражданские форумы, читая лекции об «экологическом протесте». Стала рупором АТО в твиттере, выступая категорически против отделения Донбасса от Украины.

В 2015 году Евгения Чирикова вместе со своей семьёй переехала в Эстонию на постоянное место жительства. Причиной эмиграции, по её словам, стало «желание защитить своих детей от возможных репрессий со стороны государства».

В настоящее время занимается развитием экологического ресурса Activatica, часто присутствует на политических мероприятиях в странах Балтии и Западной Европы.

 

 

Чем знаменита

 
Евгения Чирикова                        Фото: Евгений Исаев

Евгения Чирикова получила широкую известность, как человек, возглавивший самый громкий в истории новой России экологический протест. Лидер движения «В защиту Химкинского леса» и яркий представитель уличной оппозиции Чирикова была одним из главных лиц протестного движения 2011-2012 годов. Организованная ей борьба за Химкинский лес стала символом борьбы граждан против произвола власти.

 

О чем надо знать

19 августа 2012 года на сходе гражданских активистов в Подмосковье Евгения Чирикова приняла решение идти на выборы мэра города Химки. Позже она рассказала, что согласилась на участие в выборах только по многочисленным просьбам сторонников. 10 сентября 2012 избирком Химок зарегистрировал Чирикову кандидатом в мэры.

По данным опроса жителей Химок, на который в начале сентября ссылалась радиостанция Эхо Москвы, Чирикову готовы были поддержать 32 % тех, кто решил идти на выборы, её основных конкурентов Олега Митволя и Олега Шахова — соответственно 23 и 14 %.

Однако по результатам сентябрьского опроса ВЦИИОМ, за Чирикову готовы были проголосовать 6 % жителей Химок, за Шахова — 29 %, за Белоусова — 12 %, за Митволя — 7 %. По данным опроса Левада-центра, проведённого в конце сентября, за Чирикову на выборах мэра готовы проголосовать 11 % избирателей, за Шахова — 44 %, за Митволя — 12 %.

В поддержку Чириковой на выборах выступил культовый кинорежиссёр Эльдар Рязанов. «Жене Чириковой я верю и желаю ей быть мэром, убеждён, что она оправдает доверие в самом высшем смысле этого слова», — сказал Рязанов в видеообращении, размещённом на YouTube. Также кандидатуру Чириковой поддержал бизнесмен-миллиардер Михаил Прохоров.

По результатам выборов мэра города Химки 14 октября 2012 года Евгения Чирикова получила второе место с 17,59 % голосов, уступив Олегу Шахову (более 47 %), но опередив Олега Митволя (14,4 %). В день голосования экозащитница подала несколько десятков жалоб на нарушения предвыборной агитации Шаховым, однако, по данным ЦИК, ни одна из них не была удовлетворена.

 

Прямая речь

О себе: «Да у меня классический случай. Когда все насущные потребности удовлетворены, наступает время общественной реализации. Я благополучный человек: муж, дети, работа, квартира, машина… Все есть. Даже лес. Но его-то может и не стать. А я ведь сознательно уехала в Химки из Москвы ради этого леса».

О своем приходе в оппозицию: «Я не собираюсь идти в политику. Это чиновники делают из меня оппозиционного лидера. А я просто очень поздно стала гражданином. В тридцать лет».

 

5 фактов о Евгении Чирикове

  • В 2009 году Чирикова проходила свидетелем по уголовному делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова, выступавшего, в том числе, в качестве адвоката Михаила Бекетова по делу о клевете журналиста на главу администрации Химок Владимира Стрельченко. Опасаясь за свою жизнь, Чирикова обратилась в правоохранительные органы с просьбой предоставить ей охрану, однако в предоставлении охраны и участии в программе защиты свидетелей ей было отказано.
  • Евгения Чирикова замужем за Михаилом Матвеевым — предпринимателем, кандидатом физико-математических наук, координатором Движения в защиту Химкинского леса. Они познакомились во время учебы в МАИ «Я был аспирантом, а Женя — моей педагогической нагрузкой», — вспоминает Михаил. Он старше жены на семь лет. У пары две дочери — Лиза и Саша.
  • 21 февраля 2011 года Евгения Чирикова заявила, что районные органы опеки хотели отобрать у неё детей по причине того, что родители якобы систематически их истязают, морят голодом, а также поддерживают знакомство с сомнительными личностями.
  • В 2011 году за свою деятельность по защите окружающей среды Евгения Чирикова была удостоена экологической премии Голдмана/
  • В 2012 году Евгения Чирикова вошла в список «100 мыслителей современности» по версии журнала «The Foreign Policy», заняв 70 место.

 

Материалы о Евгении Чирикове

«Идущая лесом». Статья о Евгении Чириковой в «Русском репортере»

«Жанна д’Арк из Химкинского леса». The New Times.

Биогрфия Евгении Чириковой в Лентапедии

Статья о Евгении Чирикове в Википедии  

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Майкл Макфол
Макфол заявил о внесении в российский санкционный список
Дональд Трамп. Фото: Michael Vadon
Советник Трампа анонсировал пересмотр соглашения по Ирану
Мария Захарова
Захарова объявила The Guardian «врунами дня» за статью о Патрушеве
LinkedIn
Представители LinkedIn захотели встретиться с Роскомнадзором
Сергей Кириенко на саммите Брикс.
Кириенко обсудил цензуру с худруками театров
Архив новостей

Самое читаемое

Хиллари Клинтон
Более 2 млн человек подписали петицию за голосование за Клинтон
Флаги РФ и США
Трамп не запланировал встреч с представителями российских властей
Российский военный самолет в небе
СМИ рассказали об издевках российских летчиков над пилотами НАТО
Morgan Stanley
Шансы отмены санкций против РФ после победы Трампа оценили в 35%
Наталья Поклонская в платье
Поклонская приписала Суворову слова Грибоедова
00:08 Мединский не явился на встречу Кириенко с худруками театров
11.11 23:51 Роберт Редфорд решил больше не сниматься в кино
11.11 23:02 МИД РФ осудил хулиганство возле российских посольств
11.11 22:40 Гуриев пообещал России процветание и рост доходов
11.11 22:24 Альберт Гор обещал приложить все усилия для работы с командой Трампа

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Евгения Чирикова
Евгения Чирикова
12 ноября 1976 года родилась Евгения Чирикова, экозащитница
11.11 22:09 СКР предложил Минздраву «сдавать» лишившихся девственности подростков
11.11 21:54 Законопроект о графе «против всех» не прошел первое чтение в ГД
11.11 21:34 Госдума утвердила условия приема допинга для спортсменов
11.11 20:59 Захаровой не сообщили о запрете Макфолу на въезд в Россию
11.11 20:44 Глава Пентагона рекомендовал Трампу не сотрудничать с Россией по Сирии
11.11 20:30 Кокорин объяснил проигрыш футбольной сборной РФ Катару
11.11 20:27 В МИДе оценили планы Украины и Молдавии во выводу миротворцев из Приднестровья
11.11 20:03 Макфол заявил о внесении в российский санкционный список
11.11 19:48 Дума отказалась отменить ЕГЭ
11.11 19:44 Голодец предложила россиянам альтернативу LinkedIn
11.11 19:30 Медведев охарактеризовал Саакашвили как «обгадившегося пассажира»
11.11 19:05 В Лос-Анджелесе огромный китайский лайнер столкнулся с буксиром
11.11 18:58 Джигурда отверг возможность своей депортации из России
11.11 18:50 Кириенко встретился с худруками театров и поговорил о цензуре
11.11 18:42 ОПЕК повысила прогноз добычи российской нефти
11.11 18:30 Банк для состоятельных клиентов М2М перестал проводить платежи
11.11 18:25 Несырьевой экспорт из России увеличился впервые с 2014 года
11.11 18:23 «Автоваз» снова запустил скандальную рекламу
11.11 18:00 Представители LinkedIn захотели встретиться с Роскомнадзором
11.11 17:51 Захарова объявила The Guardian «врунами дня» за статью о Патрушеве
11.11 17:44 Советник Трампа анонсировал пересмотр соглашения по ядерной программе Ирана
11.11 17:35 В России появятся казачьи кибердружины
11.11 17:30 Минздрав решил изменить порядок оказания медицинской помощи
11.11 17:23 Читатели «Полит.ру» сочли блокировку LinkedIn шагом к закрытию России
11.11 17:22 СМИ узнали об извинениях Патрушева за попытку россиян сменить власть в Черногории
11.11 17:20 Экспертиза «Полит.ру»: В соцсетях статьи об «испанской вилле Порошенко» восприняли как «утку»
11.11 17:20 Новый вид динозавров найден в Китае
11.11 17:08 Армен Джигарханян признал наличие цензуры в российских театрах
11.11 17:03 В Киеве назвали условия возвращения Донбасса и Крыма Украине
11.11 16:46 В Луганске подорвали установленную байкерами «Звезду Победы»
11.11 16:44 Пранкеры разыграли Кокорина после проигрыша сборной России Катару
11.11 16:31 Звезду на шпиле в Воронеже превратили в героя «Губки Боба»
11.11 16:27 Путин отметил стабилизацию в экономике РФ
11.11 16:23 В мозге крыс обнаружен «центр щекотки»
11.11 16:22 Четверо бывших депутатов Госдумы отказались от компенсации
11.11 16:16 Эксперт Николай Петров: Можно ожидать высказываний глав регионов в духе Шаймиева
11.11 16:03 Российским военнослужащим сократят количество одежды
11.11 16:02 ОПЕК немного ухудшила прогноз по спросу на нефть в 2017 году
11.11 15:55 ФСИН сообщила об отказе Дадина проверяться на полиграфе
11.11 15:42 В Лейпциге загорелся самый большой в мире самолет
11.11 15:39 Саакашвили анонсировал создание новой политической силы на Украине
11.11 15:18 СМИ сообщили об отъезде соратников Шакро Молодого из России
11.11 15:09 Команда Трампа решила выйти из торгового соглашения с Азиатско-Тихоокеанским регионом
11.11 15:07 Дума перенесла Саратовскую область в другой часовой пояс
11.11 15:01 Умер гендиректор «eBay Россия» Владимир Долгов
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Камчатка Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие СМИ Совбез ООН Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.