Путин пообещал своевременную подготовку стадионов к ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин заявил, что стадионы к Чемпионату мира по футболу 2018 года будут построены в срок и качественно, передает ТАСС.

«Что касается стадионов, хочу заверить: все будет сделано вовремя, в срок и качественно», — заявил президент во время встречи с рабочими завода «Автодизель» в Ярославле.

Глава государства также рассказал о возможности создания в России любительской футбольной лиги по примеру Ночной хоккейной лиги. «Есть такая идея создания такой же лиги по футболу», — заявил Путин.

Он подчеркнул, развитие детского и юношеского спорта остается сферой, которую государство должно поддерживать. «Эта поддержка должна идти на уровне регионов прежде всего», — добавил он.

В начале ноября появилась информация, что выкатное поле строящегося стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге не соответствует требованиям ФИФА. Инспекторов не устроили показатели вибрации. До тех пор пока их не устранят, арена не сможет принять матчи под эгидой федерации. В администрации президента РФ на это заявили, что с проблемами «Зенит-арены» должны заниматься его собственники и строительные подрядчики.