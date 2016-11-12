ЦБ РФ понизил базовый прогноз прироста кредитования

Руководство российского Центробанка решило понизить базовый прогноз прироста кредитования с 4–6% до 2–5%. Это следует из данных проекта «Основных направлений государственной денежно-кредитной политики на 2017 год и период 2018-2019 годов», опубликованного на сайте регулятора.

Речь идет о приросте кредита банков нефинансовым организациям и населению. Отметим, что в минувшем году он составлял 7,1%, а по итогам нынешнего года ожидается в интервале 2-5%.

Прогноз на 2017 год пока остается на уровне 4-6%, тогда как в 2018 году ожидается прирост в 7-9%, а в 2019 году – в 9-11%.