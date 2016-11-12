В Москве за сутки произошло около 900 ДТП

В Москве за минувшие сутки в условиях гололеда произошло 880 аварий, в которых пострадали 26 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на столичную Госавтоинспекцию.

В большинстве случаев причиной аварии становится несоблюдение скоростного режима и дистанции, а также опасное маневрирование в условиях гололеда.

Госавтоинспекция в очередной попросила водителей быть предельно внимательными из-за сложившихся погодных условий. Автомобилистам рекомендуют соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения.

В субботу в Москве снова ожидаются снегопад и метель. МЧС предупредило, что мокрый снег и сильная гололедица сохранятся в первой половине субботы. Снег будет сопровождаться сильным ветром от 5 до 10 метров в секунду, местами возможны порывы до 12-17 метров в секунду. Днем в Москве будет от 3 до 5 градусов ниже нуля.