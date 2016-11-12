Агентство Fitch повысило суверенный рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валютах до уровня «B—» с «CCC» со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства.

Рейтинг по выпуску облигаций в иностранной и национальной валютах Украины также повышен с уровня «CCC» до «B—», а рейтинг странового потолка поднят на уровень «B—», краткосрочный РДЭ в местной и иностранной валюте — с уровня «C» до «B».

В августе Fitch Ratings опубликовало обновленный прогноз по ВВП Украины. По мнению его аналитиков, ВВП страны снизится до 1%. «Fitch ожидает лишь умеренного восстановления экономики Украины. Мы прогнозируем рост ВВП на 1% в 2016 году», — говорилось в отчете.

В феврале этого года Россия подала иск в лондонский суд о взыскании с Украины 3 млрд долларов долга и невыплаченных процентов на 75 млн долларов. Суд рассмотрит это дело в начале следующего года. В конце прошлого года Киев ввел мораторий на выплату долга России, заявив, что является не суверенным, а коммерческим.