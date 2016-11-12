ФСБ задержала готовивших теракты в Москве и Санкт-Петербурге

ФСБ задержала членов террористической группировки, которая планировала серию «резонансных диверсионно-террористических акций» в людных местах Москве и Санкт-Петербурге. Об этом 12 ноября сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Отмечается, что среди задержанных оказались десять выходцев из стран Центральной Азии. У них обнаружено четыре самодельных взрывных устройства большой мощности, начиненных поражающими элементами, средства инициирования, огнестрельное оружие, боеприпасы, а также средства связи.

Как отметили в ФСБ, задержанные дают показания о контактах с руководителями террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).