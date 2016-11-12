В интернете появилась вырезанная сцена из шестого сезона «Игры престолов»

В интернете появилась сцена, вырезанная авторами из шестого сезона телевизионного сериала «Игра престолов», сообщает издание Entertainment Weekly.

Удаленный фрагмент был снят для второй серии. В нем Оленна и Мейс Тирелл обсуждают Серсею Ланнистер и решают присоединиться к Малому совету, чтобы помочь освобождению Марджери и ее брата из тюрьмы. Разговор героев происходит, когда они сидят в ручных носилках, которые слуги проносят по Королевской гавани.

По данным издания, отсутствующий фрагмент будет отдельно выпущен на DVD и Blu-ray вместе с последними эпизодами шоу.

Ранее сообщалось, что сюжет седьмого сезона «Игры престолов» целиком попал в интернет. Подробности сюжета молниеносно разлетелись по интернету. Одной из самых обсуждаемых в сети тем стала беременность Серсеи от ее брата Джейме.