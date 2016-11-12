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12 ноября 2016, 16:39
«Газпром»

«Газпром» установил исторический рекорд поставок газа в Европу

Газпром
Газпром
Фото: gazprom.ru

«Газпром» установил новый исторический рекорд поставок газа в европейские страны — 597,9 млн кубометров в сутки, сообщает РИА Новости.

«11 ноября «Газпром», уже шестой раз этой осенью, зафиксировал новый исторический суточный максимум объема поставок газа в Дальнее зарубежье — 597,9 миллиона кубометров. Рост по сравнению с 10 ноября, когда был установлен предыдущий рекорд, — 6,2 миллиона кубометров, что сопоставимо с текущим суточным объемом поставок в ряд европейских стран, например, в Хорватию или Данию», — говорится в сообщении корпорации.

В компании также заявили, что в ноябре-декабре 2016 года экспорт газа в Европу останется на высоком уровне.

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