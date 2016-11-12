Путин распорядился помочь газом замерзающему украинскому городу

Президент России Владимир Путин распорядился помочь городу Геническ в Херсонской области Украины с поставками газа, передает ТАСС.

«Там ситуация близка к гуманитарной катастрофе, обостряется ситуация прошлого года, когда люди остались без тепла», — заявил Путин в субботу, 12 ноября, после заседания президиума Госсовета.

Просьбу о помощи от жителей Генического района Украины Путину передал глава Крыма Сергей Аксенов. Руководитель региона при этом отметил, что с прошлого года образовалась задолженность в 18 миллионов рублей, которая до сих пор не погашена. «Но поскольку ситуация там критическая, просим вашего разрешения обеспечить такие поставки», — обратился он к президенту.

«Помочь нужно. Сделайте все то же самое», — ответил Путин Аксенову. Президент при этом подчеркнул, что необходимо наладить финансовую дисциплину в отношениях с соседями.

4 января СМИ сообщили об отключении от поставок газа 45 многоквартирных домов и 400 частных домов в Геничесе. Тогда же пресс-секретарь российского президента заявил, что мэр Геническа обратился к российским властям с просьбой о поставках газа, а президент Владимир Путин «рассмотрел это обращение и, исходя из гуманитарных соображений, поручил проработать вопрос». В свою очередь, в компании «Нафтогаз Украины» заявили, что город Геническ обеспечивается газом, добытым исключительно на украинской территории.