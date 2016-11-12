В Хабаровске арестован подельник одной из живодерок

В Хабаровске арестован молодой человек, который обвиняется в экстремистском преступлении, совершенном совместно с фигуранткой дела о жестоком обращении с животными, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Хабаровскому краю.

«По версии следствия, 18-летний парень вместе с 17-летней фигуранткой уголовного дела о жестоком обращении с животными сняли и смонтировали видеоролик с участием мужчины, направленный на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам принадлежности к социальной группе», — отмечается в сообщении ведомства.

Впоследствии ролик был опубликован на странице в одной из социальных сетей. Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 282 УК России (возбуждение ненависти либо вражды), он взят под стражу.

Ранее, 11 ноября, суд в Хабаровске арестовал двух девушек, подозреваемых в издевательствах над животными. Одна из обвиняемых арестована до 1 января, вторая — до 7 января. В СКР также сообщили, что в отношении девушек заведены еще три уголовных дела — о разбое, оскорблении чувств верующих и унижении достоинства.