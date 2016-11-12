Киев потребовал от Варшавы реакции на сожжение украинского флага

Украинские власти потребовали от польского руководства реакции на сожжение флага Украины в ходе марша националистов, который состоялся в Варшаве 11 ноября. Поверенный посольства Украины в Польше Василий Зварыч заявил о недопустимости подобных действий, передает «Укринформ».

По словам дипломата, действия участников марша были позорными и нанесли оскорбление символам «суверенного, а тем более дружественного соседнего государства, которым является Украина», — что само по себе неприемлемо и не должно иметь место в дружественной для Украины стране.

Зварыч заявил, что Киев ждет от Варшавы «неотложной реакции на этот позорный акт вандализма» и рассчитывает на то, что виновные будут наказаны. Посольство Украины готовит официальную ноту в МИД Польши в связи с данным инцидентом.

Участники националистического марша в Варшаве растоптали и сожгли украинский флаг, сопровождая свои действия нецензурной бранью в адрес запрещенной в РФ Украинской повстанческой армии и лидера украинских националистов Степана Бандеры.