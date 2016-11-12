Мемориальную доску Колчаку открыли в Петербурге

В Санкт-Петербурге 12 ноября установили мемориальную доску одному из лидеров Белого движения адмиралу Александру Колчаку, сообщает РИА Новости.

Табличка расположена на эркере дома №3 по улице Большая Зеленина, где до революции несколько лет жил Колчак. На гранитную доску нанесена надпись: «В этом доме с 1906 по 1912 год жил выдающийся русский офицер, ученый и исследователь Александр Васильевич Колчак».

Отмечается, что рабочие монтировали доску в течение пяти часов. Ранее установка доски была намечена на конец сентября, потом ее отложили на ноябрь, затем снова сообщили о переносе и лишь 12 ноября приступили к установке.

Установка мемориала получила согласование градсовета Петербурга и совета по мемориальным доскам при правительстве города. В 2015-м постановление о ее установке подписал Георгий Полтавченко.

В середине октября власти Санкт-Петербурга демонтировали мемориальную доску финскому маршалу, главнокомандующему армией Карлу Густаву Маннергейму. Установка этой доски вызвала крайне неоднозначную реакцию жителей Петербурга. Сам мемориал множество раз повреждался вандалами, после чего городские власти пришли к выводу о нерентабельности его постоянно восстановления.