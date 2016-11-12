Умер народный артист России Юрий Комиссаров

В Москве на 80-м году жизни умер народный артист России, актер Центрального академического театра Российской армии Юрий Комиссаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

«Скончался ведущий актер Центрального академического театра Российской Армии, народный артист России Комиссаров Юрий Данилович. Юрий Данилович не дожил до своего юбилея несколько дней. 21 ноября ему бы исполнилось 80 лет», — рассказал источник.

Прощание с актером и похороны состоятся 14 ноября в 12:00 на Троекуровском кладбище Москвы.

Юрий Комиссаров выступал в труппе Центрального академического театра Российской армии с 1954 года. Он играл в «Бесприданнице» Александра Островского, «Молве» Афанасия Салтынского, «Комической фантазии» Григория Горина, «На дне» Максима Горького.