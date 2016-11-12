Авианосец «Адмирал Кузнецов» подошел к берегам Сирии

Палубная авиация российского крейсера «Адмирал Кузнецов» приступила к отработке взаимодействия с береговыми службами Сирийской арабской республики. Об этом в эфире программы «Вести в субботу» сообщил командир корабля капитан первого ранга Сергей Артамонов.

По его словам, военные корабли России во главе с «Адмиралом Кузнецовым» и тяжелым атомным ракетным крейсером «Петр Великий» маневрируют в Восточном Средиземноморье вблизи берегов Сирии. Здесь также находится новейший фрегат «Адмирал Григорович» с крылатыми ракетами «Калибр» на борту. После длительного морского перехода корабли уже пополнили запасы на российской базе в сирийском порту Тартус и готовы к выполнению боевых задач.

Еще 10 ноября в Пентагоне заявили, что самолеты авианосца «Адмирал Кузнецов», находящегося в акватории Средиземного моря, совершают полеты над Сирией в рамках подготовки к нанесению авиаударов по позициям противников президента Башара Асада рядом с Алеппо. Также отмечалось, что Россия собирает близ Сирии самую крупную авиационную корабельную группу за всю постсоветскую историю.

Группировка кораблей ВМФ России направилась к берегам Сирии месяц назад. Во время перехода российским судам отказали в дозаправке Испания и Мальта. Флагманский крейсер «Адмирал Кузнецов», в состав экипажа которого входит почти две тысячи человек, останется на боевом дежурстве близ Сирии до весны следующего года.