В Лос-Анджелесе арестовали 150 человек во время акции против Трампа

Полиция Лос-Анджелеса арестовала около 150 участников незаконной акции протеста и беспорядков в центре города, пишет газета Los Angeles Times.

Силовой разгон демонстрантов, митинговавших в центре города всю ночь, произошел в субботу утром.

Вечером в минувшую пятницу около трех тысяч человек собрались на акцию протеста против избрания Дональда Трампа президентом США. В полночь демонстранты направились к зданию городской администрации, люди расположились в парке и отказались подчиниться требованию полиции разойтись.

Отмечается, что полицейские окружили протестующих, а затем стали проводить аресты. На кадрах с места демонстрации, опубликованных онлайн-версией издания, толпа кричит «мы все иммигранты», тем самым протестуя против жесткой риторики Трампа по миграционным вопросам.