Предсказавший победу Трампа профессор предрек его импичмент

Профессор Американского университета в Вашингтоне Алан Лихтман, который безошибочно предсказывал результаты выборов президента США с 1984 года и спрогнозировал победу Дональда Трампа, заявил о возможном импичменте избранному президенту, сообщает The Washington Post.

Лихтман считает, что Конгресс США может отстранить Дональда Трампа в пользу избранного вице-президента Майка Пенса, которого поддерживают в Республиканской партии.

«Хочу сделать еще одно предсказание. Оно не основано на системе [которую профессор использовал для прогнозирования итогов выборов], это просто моя догадка. Они [республиканцы] не хотят видеть Дональда Трампа в качестве президента, потому что не могут его контролировать. Он непредсказуем. Они предпочтут Майка Пенса — прямолинейного, консервативного, контролируемого республиканца. Кроме того, думаю, что Дональд Трамп предоставит почву для импичмента»,— цитирует издание слова профессора.

11 ноября Дональд Трамп назначил Майка Пенса главой его переходной команды. В состав команды также вошли дети Дональда Трампа: Дональд Трамп-младший, Эрик и Иванка Трамп, несколько членов Конгресса, а также председатель Национального комитета Республиканской партии Рейнс Прибас.